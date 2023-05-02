Українці у Швеції заробляють від 3 тис. євро: які пропозиції роботи — Finance.ua

Українці у Швеції заробляють від 3 тис. євро: які пропозиції роботи Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Українці у Швеції заробляють від 3 тис. євро: які пропозиції роботи

Українці, які рятуються від війни у Швеції, мають змогу влаштуватися на високооплачувану роботу. Проте для цього потрібно знати на базовому рівні або тамтешню державну, або англійську мову.

Про це пише портал Новини.Live.

Яку роботу пропонують українцям

Громадяни України, які мінімально володіють англійською, можуть влаштуватися на роботу у низці сфер. Зокрема, є багато вакансій для роботи:

у сільському господарстві (робота на фермі);

на будівництві (зварювальником, електриком, сантехніком, різноробочим);

догляд за людьми літнього віку;

на виробництві (склади, заводи);

у ресторанах та готелях (адміністратором, кухарем, танцівником, барменом, офіціантом, прибиральником).

Скільки готові платити

Українцям пропонують оплату праці за роботу в полі від 1,9 тис. до 2,2 тис. євро. Офіціантам у закладах харчування — від 2,2 тис. євро, прибиральницям — 2,2 тис. євро. Зарплати будівельників стартують від близько 2,4 тис. євро. Вище платять тим, хто має спеціальність:

викладач — від 2,2 тис. до 3,5 тис. євро;

інженер — 3,3 тис. євро;

медсестра — 4 тис. євро;

адвокат — 5,5 тис. євро.

Також українці діляться інформацією, скільки платять за гуртожиток у Швеції. Так, на дорослу людину з харчуванням добові становлять:

24 крони на день для дорослого без супроводу

19 крон на день на людину для дорослих, які поділяють домашні витрати;

12 крон на день для дітей до 17 років.

У житлі без харчування добові такі:

71 крона на день для дорослого без супроводу;

61 крона на день на людину для дорослих, які поділяють домашні витрати;

37 крон на день для дітей до 3 років;

43 крони на день для дітей від 4 до 10 років;

50 крон на день для дітей від 11 до 17 років.

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