Українці у Польщі зможуть одружитися чи розлучитися у консульствах: скільки це коштує — Finance.ua

Українці у Польщі зможуть одружитися чи розлучитися у консульствах: скільки це коштує Сьогодні 10:44

Українці у Польщі зможуть одружитися чи розлучитися у консульствах: скільки це коштує

Чотири консульства України у Польщі отримали додаткові повноваження щодо реєстрації актів цивільного стану. Українці зможуть зареєструвати шлюб, змінити ім'я, отримати дублікати свідоцтв.

Які консульські установи надають відповідні послуги, повідомляє yavp.pl

Які повноваження отримали консульства

У лютому 2023 року набрала чинності постанова уряду, яка надала окремим закордонним дипломатичним установам України додаткові повноваження у сфері реєстрації актів цивільного стану. Визначені посольства та консульства України отримали доступ до Державного реєстру актів цивільного стану (ДРАЦС).

Додаткові повноваження отримали консульські установи у Гданську, Вроцлаві, Любліні та Варшаві. Там громадяни України зможуть отримати такі послуги:

реєстрація актів цивільного стану (народження, шлюб, розлучення, смерть);

видача дублікатів свідоцтв та витягів з ДРАЦС;

внесення змін до актових записів цивільного стану, їхнього поновлення та анулювання.

Найближчим часом послуги почнуть надавати в тестовому режимі за попереднім записом в електронній черзі. Записатися у консульські установи можна за посиланнями:

у Вроцлаві (запис на реєстрацію актів цивільного стану);

у Гданську (реєстрація шлюбу та видача витягів);

у Варшаві та Любліні - запис тут.

Із переліком необхідних документів можна ознайомитись на сторінці генерального консульства у Вроцлаві.

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Зазначається, що якщо реєстрація актів цивільного стану була проведена компетентними органами держави перебування, повторна реєстрація в дипломатичному представництві або консульській установі не проводиться.

Скільки коштують послуги реєстрації актів цивільного стану

Реєстрація народження, смерті, а також видача первинних свідоцтв про реєстрацію цих актів цивільного стану провадиться без стягнення консульського збору.

За реєстрацію інших актів цивільного стану, за видачу повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану стягується консульський збір

державна реєстрація шлюбу — 415 злотих;

реєстрація розірвання шлюбу: за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей — 622 злотих, на підставі рішення суду — 663 злотих, з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними — 125 злотих;

реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) — 415 злотих;

реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу — 830 злотих;

прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання — 125 злотих.

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