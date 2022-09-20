Українці становлять уже восьму частину всіх зареєстрованих в Естонії безробітних — Finance.ua
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Українці становлять уже восьму частину всіх зареєстрованих в Естонії безробітних

Особисті фінанси
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Станом на 18 вересня на обліку в Касі з безробіття в Естонії перебувають 5556 пов’язаних з Україною та осіб, які отримали міжнародний захист: українські біженці становлять 11,7 відсотка всіх зареєстрованих в Естонії безробітних.
За статистикою Каси з безробіття, за минулий тиждень з 12 по 18 вересня на облік стали ще 347 українських біженців.
Жінки становлять 78,7 відсотка, а чоловіки — 21,3 відсотка біженців, які стали на облік і отримали міжнародний захист, 11,2 відсотка відносяться до вікової групи 16–24 роки, 76 відсотків до вікової групи 25–54 року, а 12,8 відсотка — це люди старше 55 років.
У 62,7 відсотка українських біженців, що стали на облік, вища, а у 11,5 відсотка спеціальна освіта, 8,9 відсотка не мають спеціальної освіти, дані про освіту 16,9 відсотка тих, що стали на облік, невідомі.
За останньою спеціальністю найбільше зареєстровано працівників сфери обслуговування та торгівлі — 19,9 відсотка, 15,7 відсотка складають фахівці вищого рівня, 11,9 відсотка — техніки та фахівці середньої ланки, а 13,6 відсотка не мають трудового стажу.
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За матеріалами:
Finance.ua
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