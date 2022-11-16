Українці щоденно економлять близько 10% електроенергії — Finance.ua

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Українці щоденно економлять близько 10% електроенергії

Енергетика
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Українці щоденно економлять близько 10% електроенергії
Українці щоденно економлять близько 10% електроенергії
Українці дослухаються до прохання зменшити споживання електроенергії. В масштабах всієї країни йдеться про щоденну економію майже 10% — 1,4 тисячі МВт.
По це повідомив голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.
«Споживання в день становить близько 14 тис. МВт, 10% — це 1,4 тис. МВт. Хмельницька АЕС працює з потужністю 2 тис. МВт. Тобто, населення економить більше половини потужності ХАЕС», — зазначив Герус.
Він додав, що найскладніша ситуація з електропостачанням спостерігається на Київщині та північному сході країни: Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська та частково Черкаська області.

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«Варто пам’ятати, що добровільне зменшення споживання, особливо у вечірні години, допомагає енергетикам працювати над ремонтом об’єктів енергетичної інфраструктури», — підсумував Герус.
Як повідомлялось, через зростання споживання електроенергії НЕК «Укренерго» розпорядилася застосувати аварійні відключення у Києві та семи областях.
Із 10 жовтня росія завдає масованих ударів ракетами та дронами-камікадзе по енергооб’єктах України. Наразі росіяни пошкодили близько 40% енергетичної інфраструктури.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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