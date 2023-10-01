Українці придбали рекордну кількість нових BMW — Finance.ua

Українці придбали рекордну кількість нових BMW
З січня по серпень поточного року в Україні було реалізовано майже 2,8 тис. нових легкових авто марки BMW, що є рекордним показником для українського авторинку.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Там зауважують, що в Україні ще ніколи не продавали стільки нових BMW.
Так, з січня по серпень поточного року в Україні було реалізовано майже 2,8 тис. нових легкових авто марки BMW.
«Цей показник є рекордним для німецької преміальної марки — ніколи за аналогічний період року попит на „баварців“ не досягав такої позначки», — підкреслюють в «Укравтопромі».
За даними аналітиків, найближчий результат до цьогорічного показника BMW досягала у 2017 році, коли за перші 8 місяців було продано 1952 нові авто.
Поділитися новиною