Українці подарують Ілону Маску найбільший у світі NFT — Finance.ua
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Українці подарують Ілону Маску найбільший у світі NFT

Вчора 04:43Технології&Авто
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Український EdTech проєкт Кеікі з українськими дітьми створив найбільший у світі NFT. Так хочуть подякувати Ілону Маску.
Internews Ukraine опублікували у Твіттері зображення NFT The Big Thank You Elon, реальний розмір якого — 30 000×30 000. Токен складається із 20 малюнків дітей-переселенців із різних регіонів. Кожна картинка зображує директора Space X у різних образах: Ілон пасе овець в українських Карпатах, літає на ракеті, катається на бронемашині і т.д.
Українці подарують Ілону Маску найбільший у світі NFT
Ілон Маск надає величезну допомогу Україні з перших днів війни. Спершу Маск надіслав супутники Starlink і термінали для них. Потім провів спеціальний «апгрейд» Starlink для українських користувачів та зняв усі обмеження щодо використання супутникового інтернету. Нещодавно директор Tesla передав лікарням електростанції Tesla Powerwall, які вже працюють на повну силу.

Як заробити на NFT

Наразі діджитал-картину можна знайти на OpenSea, але вже скоро її подарують новому власнику — Ілону Маску.
За матеріалами: noworries
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