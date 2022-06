Українці подарують Ілону Маску найбільший у світі NFT — Finance.ua

Internews Ukraine опублікували у Твіттері зображення NFT The Big Thank You Elon, реальний розмір якого — 30 000×30 000. Токен складається із 20 малюнків дітей-переселенців із різних регіонів. Кожна картинка зображує директора Space X у різних образах: Ілон пасе овець в українських Карпатах, літає на ракеті, катається на бронемашині і т.д.