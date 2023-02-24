Українці почали “відмовлятися” від установок ГБО — Finance.ua

Українці почали “відмовлятися” від установок ГБО Сьогодні 05:06 — Технології&Авто

У той час як в Україні з’явилося нове паливо, в січні в країні ГБО встановили на 2000 автомобілів. Це на 25% менше, ніж у грудні 2022 року.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

У січні газобалонне обладнання найчастіше встановлювали такі авто:

Nissan Rogue,Daewoo Lanos/Sens,Skoda Octavia.

Також у перший місяць цього року в Україні було продано близько 26 500 автомобілів із ГБО. Це — 19,2% від загальної кількості договорів купівлі-продажу нових та вживаних автомобілів.

При цьому в січні в Україну ввезли 682 автомобілі з пробігом із ГБО. Це складає 5,4% від вживаних автомобілів, які ввезли в нашу країну за весь місяць. Найбільше серед ввезених машин цієї категорії — Skoda Octavia, Renault Megane та Nissan Rogue.

Щоб бути впевненим в дорозі, ми пропонуємо послуги Асистансу: евакуацію авто з місця ДТП/поломки, аварійне відкриття дверей, запуск двигуна та інше.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.