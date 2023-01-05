Українці отримуватимуть по дві пенсії: як це та коли може запрацювати - Шмигаль — Finance.ua

Українці отримуватимуть по дві пенсії: як це та коли може запрацювати - Шмигаль Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

Одним із пріоритетів роботи уряду на 2023 рік стане впровадження обов’язкового пенсійного накопичення. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Україна вже багато років має проблему з наповненням Пенсійного фонду. Працездатного населення стає менше, кількість пенсіонерів збільшується. Війна зробила ситуацію критичною», — наголосив очільник Кабміну.

За словами Шмигаля, реформа полягає в тому, що всі працевлаштовані українці матимуть свої пенсійні накопичувальні рахунки.

«Кошти йтимуть туди з трьох джерел: внесок роботодавців, внесок держави на паритетних із роботодавцем засадах та добровільні внески громадян. Таким чином ми реалізуємо на практиці право кожного українця на гідну пенсію», — сказав прем’єр.

Додамо, що реформа не зачепить тих, хто вже отримує пенсію. Щоб отримати другу пенсію, необхідно самостійно накопичити на неї.

Як поповнюватиметься особистий накопичувальний пенсійний рахунок

з державного бюджету;

роботодавцем;

працівником.

Пенсійна реформа в Україні

Кабінет Міністрів планував у 2021 році почати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні 2021 року уряд затвердив Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку як орган ліцензування у системі накопичувального пенсійного забезпечення.

У вересні 2022 року Шмигаль зазначив, що він впевнений в ухваленні найближчим часом законодавства щодо запровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи. При цьому в листопаді 2022 року Верховна Рада відклала розгляд законопроекту про впровадження накопичувальної пенсійної системи на невизначений строк.

Економічна Правда За матеріалами:

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