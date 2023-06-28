Українці отримали мільярд гривень для оплати житлово-комунальних послуг — Finance.ua
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Українці отримали мільярд гривень для оплати житлово-комунальних послуг

Казна та Політика
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На житлові субсидії та пільги у червні спрямували 1 млрд грн. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.
Саме таку суму виплатили 3,2 млн домогосподарств, які мають потребу в такій допомозі.
За словами першої заступниці міністерки соцполітики Дарії Марчак, наразі субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримують 2,2 млн домогосподарств. Ще 1 млн домогосподарств отримують пільги.
Суттєвого зростання кількості субсидіантів після підвищення тарифів на електроенергію немає, проте очікується збільшення охочих отримати допомогу з настанням опалювального сезону.

Довідка Finance.ua:

  • українці, які орендують житло, зможуть оформити субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у 2023 році. Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Донецькій області;
  • в період з 1 травня по 30 вересня українцям розраховують житлові субсидії на неопалювальний період. Для більшості громадян допомогу буде продовжено автоматично за умови, що не було змін у майновому становищі та складі в домогосподарстві;
  • з 1 червня був введений єдиний тариф на електроенергію для населення на рівні 2,64 гривні за кВт/год. Замість 1,44 грн та 1,68 грн за кВт-год;
  • за словами міністра енергетики Германа Галущенко, субсидія на покриття тарифів збільшиться. Це відбудеться з огляду на те, що стане більше людей, яким така субсидія будет потрібна після зростання тарифу.
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За матеріалами:
Finance.ua
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