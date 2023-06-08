Українці оцінили економічну ситуацію — опитування — Finance.ua

Українці оцінили економічну ситуацію — опитування Сьогодні 05:16 — Особисті фінанси

Українці оцінили економічну ситуацію — опитування

В рамках 22-ї хвилі проекту «Україна в умовах війни» Соціологічною групою «Рейтинг» 1−2 червня 2023 року було проведене чергове дослідження настроїв та економічного становища населення.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

Оцінка ситуації

За результатами дослідження 71% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку, 13% - протилежної думки, ще 16% - не змогли оцінити.

Як і влітку минулого року, наразі спостерігається невелике зменшення кількості тих, хто оцінює напрямок розвитку країни як правильний, й збільшується кількість тих, хто не визначився в оцінках. У всіх регіонах та серед всіх вікових груп продовжує домінувати оцінка напрямку як правильного.

Абсолютна більшість опитаних (95%) впевнені, що Україна зможе відбити напад росії. Як і у попередні місяці, близько 60% зазначили, що для перемоги у війні необхідний досить тривалий час: 25% вважають, що необхідно більше року, 37% - півроку-рік.

Найбільше таких — серед наймолодших респондентів 18−35 років (38%).

Економічна ситуація

59% відчули погіршення власного економічного становища за останні півроку, у 35% - воно не змінилось, лише 6% відчули покращення.

Оцінки становища в Україні загалом гірші:

75% відчули погіршення,

14% - говорять про відсутність змін,

8% - про покращення.

Попри це, говорячи про економіку країни у майбутньому, респонденти мають більше позитивних сподівань: 35% очікують покращення, 28% - думають, що нічого не зміниться, 26% очікують погіршення.

Щодо особистої ситуації - 31% сподіваються, що у наступний рік їхнє особисте економічне становище покращиться, 39% вважають, що воно не зміниться, 17% - мають песимістичні погляди щодо цього.

Хоча кількість тих, хто відчував покращення, у динаміці не збільшилась, однак порівняно з ситуацією рік тому негативні оцінки дещо зменшились (з 75% у липні 2022 до 59% зараз) за рахунок збільшення категорії тих, хто констатує відсутність змін.

Так само знизились і негативні оцінки становища в Україні (з 36% до 26%) разом зі збільшенням кількості тих, хто не помітив змін. Також в питанні майбутніх очікувань і щодо себе, і щодо країни, спостерігається збільшення кількості тих, хто очікує стабільності та зменшення тих, хто очікує погіршення.

Кращі оцінки стану власного економічного становища спостерігаються серед мешканців заходу, молодших респондентів, тих, хто працює, та особливо тих, хто знайшов нову роботу.

Майже такі ж тенденції і щодо оцінки майбутнього. Натомість в оцінках економіки України не помітно особливої різниці в демографічних групах.

Українські Новини За матеріалами:

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