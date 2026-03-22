Українці накопичили понад пів мільйона нових боргів за рік: за що боргують найбільше
Станом на початок березня в Україні нараховується понад 9,5 млн боргів. За останній рік їхня кількість зросла на понад пів мільйона. Найбільше боргів накопичено через штрафи за порушення ПДР, а лідерами антирейтингу серед регіонів стали Дніпропетровська, Харківська області та Київ.
Про це свідчить дослідження «Опендатаботу».
Як зазначають аналітики, за рік у Єдиному реєстрі боржників кількість нових боргів зросла на 514 360 (+6%).
За що найбільше боргують українці
Найбільша частка боргів припадає на штрафи за порушення правил дорожнього руху — понад 2 млн проваджень (21%).
Ще 20% становлять інші адміністративні порушення — 1,93 млн випадків, не пов’язаних із безпекою дорожнього руху.
Значна частка боргів припадає на стягнення на користь держбюджету (санкції, платежі та штрафи) — 1,65 млн проваджень (17,3%).
Борги за комунальні послуги становлять понад 816 тисяч проваджень, або 8,6% від загальної кількості.
Втім найбільшою категорією залишаються борги, не віднесені виконавцями до якоїсь окремої категорії: 2,1 млн, або 22% усіх записів.
Водночас найбільше за рік зросла кількість проваджень щодо:
- спеціальної конфіскації — з 1 049 до 1 709 (+63%);
- звернення стягнення на майно, визначене виконавчим документом — з 17 173 до 23 548 (+37%).
Де в Україні найбільше боржників
Регіональним лідером за кількістю боргів є Дніпропетровщина, де налічується 1 052 990 проваджень (близько 11% від усіх боргів у Реєстрі).
Далі йдуть:
- Харківська область — 675 207 проваджень (7%),
- Київ — 667 215 (7%),
- Одеська область — 585 193 (6%),
- Донецька область — 526 300 (6%).
Борги переважно накопичують чоловіки — 7,1 млн проваджень (74% усіх записів), на жінок припадає 2,44 млн (26%). При цьому на одну особу може бути відкрито кілька виконавчих проваджень.
