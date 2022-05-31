Українці можуть відправити автівки з Києва до Ужгорода залізницею — Finance.ua
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Українці можуть відправити автівки з Києва до Ужгорода залізницею

Вчора 19:33Особисті фінанси
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Українці можуть відправити автівки з Києва до Ужгорода залізницеюУкраїнці можуть відправити автівки з Києва до Ужгорода залізницею
Укрзалізниця запустила новий напрямок курсування автомобілевозів, відтак тепер залізницею можна відправити автівку з Києва до Ужгорода та у зворотному напрямкові.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Робити це можна потягом № 29/30 Київ — Ужгород.
  • Вартість перевезення — близько 1400 грн за тонну ваги.
  • Оформити перевезення автомобіля можна в касах вокзалів.
Загалом за час повномасштабної війни вагонами-автомобілевозами Укрзалізниця вже перевезла 1863 автівок.
Крім того, зазначили в УЗ, вагони-автомобілевози курсують на маршрутах:
  • Київ — Львів — Київ,
  • Дніпро — Львів — Дніпро,
  • Харків — Львів — Харків,
  • Львів — Одеса — Львів.
За матеріалами: Економічна Правда
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