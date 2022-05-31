Українці можуть відправити автівки з Києва до Ужгорода залізницею — Finance.ua

Українці можуть відправити автівки з Києва до Ужгорода залізницею

Вчора 19:33 — Особисті фінанси

Українці можуть відправити автівки з Києва до Ужгорода залізницею

Укрзалізниця запустила новий напрямок курсування автомобілевозів, відтак тепер залізницею можна відправити автівку з Києва до Ужгорода та у зворотному напрямкові.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Робити це можна потягом № 29/30 Київ — Ужгород.

Вартість перевезення — близько 1400 грн за тонну ваги.

Оформити перевезення автомобіля можна в касах вокзалів.

Загалом за час повномасштабної війни вагонами-автомобілевозами Укрзалізниця вже перевезла 1863 автівок.

Крім того, зазначили в УЗ, вагони-автомобілевози курсують на маршрутах:

Київ — Львів — Київ,

Дніпро — Львів — Дніпро,

Харків — Львів — Харків,

Львів — Одеса — Львів.

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