Українці можуть отримати право на дохід від користування надрами — Finance.ua

Українці можуть отримати право на дохід від користування надрами Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Верховна Рада розгляне законопроєкт № 4187, який закріплює право українців на отримання частини доходів від користування надрами.

Про це ЕП повідомили в екологічному комітеті ВРУ.

Зокрема, документом передбачено, що порядок отримання цього доходу буде встановлено в окремому законі.

У проєкті закону пропонується зафіксувати у Кодексі України про надра створення та функціонування інтерактивної карти корисних копалин України. Ця карта має стати інформаційним ресурсом, що відображає відомості про Державний фонд надр України.

Також документ забороняє надрокористування громадянам або підприємствам, які пов’язані з державою-агресором росією або тим, хто перебуває під санкціями.

Також законом передбачаються зміни в роботі надрокористувача:

доступ до геологічної інформації буде полегшено;

подання документів та звітності буде здійснюватись в електронній формі через електронний кабінет.

Також, за словами голови комітету Ради з питань екологічної політики Олега Бондаренка, закон може також вирішити проблему сплячих ліцензій.

«Сьогодні є багато ситуацій, коли власник ліцензії не веде ніяких робіт і роками утримує ліцензію. Після прийняття закону буде заборонено продовження дії спецдозволів, якщо видобуто менше 1% від затверджених запасів», — пояснив голова комітету.

Також проєктом закону пропонується надати власнику спецдозволу на видобування можливості продавати, використовувати у вигляді застави або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спецдозволом. Як зазначається, він зможе передавати права, надані спецдозволом, до статутного капіталу створюваного за його участю підприємства, або вносити як вклад у спільну діяльність.

Законопроєкт передбачає внесення ряду змін до Кодексу України про надра, Земельного кодексу, Гірничого Закону України, законів України «Про нафту і газ» та «Про регулювання містобудівної діяльності».

Він був зареєстрований У Верховній Раді у жовтні 2020 року та був прийнятий у першому читанні 1 червня 2021 року.

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Економічна Правда За матеріалами:

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