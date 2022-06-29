Українці можуть безкоштовно лікуватися за кордоном — Finance.ua

Українці можуть безкоштовно лікуватися за кордоном Вчора 17:00 — Особисті фінанси

Для українців, які виїхали за кордон, запрацювала нова платформа, де можна отримати допомогу при тяжких захворюваннях або станах, які потребують постійного догляду та терапії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Treatment4Ukraine

Платформу створили спеціально для українських біженців, які мають ВІЛ, вірусний гепатит, туберкульоз, або для тих, хто перебуває на підтримуючій або замісній терапії.

Сайт розробляла команда міжнародних експертів із галузі охорони здоров’я за підтримки українських профільних медичних відомств. Проєкт повністю фінансується Європейським Союзом у рамках підтримки України за умов війни.

Як знайти

На сайті можна обрати країну перебування та отримати інформацію про можливості лікування, які там надаються.

інформація про правовий статус та візові вимоги для біженців за кордоном;

які умови доступу до всіх безкоштовних чи платних медичних послуг;

дані про те, де знаходяться пункти отримання невідкладної допомоги та медичних установ для довгострокового лікування та терапії;

послуги для осіб, які живуть з ВІЛ, туберкульозом, гепатитом В і С, або біженців, яким потрібна замісна терапія (ЗПТ);

додаткова інформація: де надають послуги з перекладу, контакти міграційних служб тощо.

Інформацію на сайті публікуватимуть залежно від того, як змінюватимуться самі дані про отримання медичної допомоги.

Якщо користувачі помітять будь-яку невідповідність чи неактуальність опублікованої інформації, можна написати на електронну пошту платформи treatment4ukraine@gfa

УНІАН За матеріалами:

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