Українці купили валюти на 54 млн доларів для розміщення на депозиті у Sense Bank — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Українці купили валюти на 54 млн доларів для розміщення на депозиті у Sense Bank Сьогодні 10:30 — Кредит&Депозит

З 15 вересня Sense Bank надав своїм клієнтам можливість онлайн в цифровому банку Sense SuperApp придбати іноземну валюту — євро та долар для подальшого розміщення на депозиті.

З моменту запуску послуги через цифровий банк Sense SuperApp українці придбали валюти на суму понад 54 млн доларів для розміщення на депозит від 3 місяців. Саме строкові вклади від 3 місяців є найбільш популярними.

Послуга дає можливість придбати валюту за фіксованим курсом, значно вигіднішим ніж готівковий валютообмін.

Цікаво, що 40% клієнтів по завершенню угоди не знімають гроші і розміщують їх на депозит повторно.

Для придбання безготівкової іноземної валюти ($/€) онлайн та розміщення її на депозиті «Прибутковий» з дохідністю від 2.5% до 6% в Sense SuperApp, клієнту необхідно відкрити валютний та гривневий рахунки/картки в Sense Bank. Мінімальна сума для відкриття вкладу становить 200 $/€, дострокове розірвання не передбачено.

Купівля іноземної валюти здійснюється шляхом списання коштів з гривневої картки за актуальним курсом продажу онлайн. При цьому сума придбаної клієнтом валюти, що автоматично буде розміщена на депозиті, не повинна перевищувати 100 000 грн в еквіваленті на місяць. Додатково після відкриття вкладу також доступно його поповнення згідно зі стандартними умовами депозиту «Прибутковий».

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