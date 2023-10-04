Українці купили у вересні рекордні $2 млрд — Finance.ua
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Українці купили у вересні рекордні $2 млрд

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Українці купили у вересні рекордні $2 млрд
Українці купили у вересні рекордні $2 млрд
Українці у вересні купили $2,033 млрд, а продали — $1,589 млрд.
Про це свідчать дані Національного банку.
Це рекордний обсяг купленої валюти за один місяць з початку російського вторгнення,
На готівковому ринку українці у вересні купили $1,548 млрд (невелике скорочення в порівнянні із серпнем), на безготівковому — $485 млн (максимальний обсяг з січня 2023-го).

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Зростання безготівкової купівлі валюти населенням у вересні - з $228 млн до $485 млн — викликано підняттям вдвоє лімітів конвертаційних валютних депозитів до 200 тис. грн та поверненням, вперше з початку війни, можливості безготівкової купівлі валюти на суму до 50 тис. грн на місяць.
Безготівково українці продали $224 млн, на готівковому ринку — $1,365 млрд. Сумарно продано $1,589 млрд, що навіть менше, ніж в серпні.
Чиста купівля валюти населенням у вересні зросла з $149 млн до $444 млн.
Українці купили у вересні рекордні $2 млрд

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За матеріалами:
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