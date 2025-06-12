Українці купують велосипеди: понад 220 тисяч імпортували в Україну з початку року — Finance.ua

Українці купують велосипеди: понад 220 тисяч імпортували в Україну з початку року
За п’ять місяців 2025 року в Україну ввезено 223,4 тисячі велосипедів — це на 20% більше, ніж за аналогічний період торік. Загальна вартість двоколісних склала майже 12 млн доларів США.
Про це пише Митна служба.
До державного бюджету в результаті митного оформлення цих товарів було сплачено 158,7 млн гривень митних платежів.
Основним постачальником велосипедів залишається Китай — з цієї країни імпортовано 98,7% усіх ввезених двоколісників.
Цьогорічне зростання демонструє не просто сезонну тенденцію, а підвищенний інтерес українців до екологічного транспорту.
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