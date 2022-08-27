Україна знизила експорт зерна в 2,1 разу — Finance.ua

Україна знизила експорт зерна в 2,1 разу Вчора 05:05 — Казна та Політика

Фактичні обсяги експорту Україною зерна з початку 2022/2023 маркетингового року (липень 2022 — червень 2023) станом на 19 серпня становлять 2,988 млн тонн, що в 2,1 разу, або на 3,189 млн тонн менше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

Вже експортовано 783 тис. тонн пшениці, 257 тис. тонн ячменю та 1 935 тис. тонн кукурудзи.

При цьому за вказаний період знизився експорт пшеничного борошна та борошна з інших культур у 2,6 разу, або на 11,5 тис. тонн, до 7,4 тис. тонн.

Україна, враховуючи середньостатистичні ціни на світовому продовольчому ринку, очікує на отримання від цьогорічного експорту зернових щонайменше 20 млрд доларів.

5 серпня з морських портів «Одеса» та «Чорноморськ» вийшов перший караван з українським зерном.

Фактичні обсяги експорту Україною зерна за підсумками 2021/2022 маркетингового року (липень 2021 — червень 2022) становили 48,508 млн тонн, що на 8,5%, або на 3,79 млн тонн більше, ніж минулого маркетингового року.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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