Україна змінила тариф на транзит російської нафти — Finance.ua

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Україна змінила тариф на транзит російської нафти

Енергетика
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Україна змінила тариф на транзит російської нафти
Україна змінила тариф на транзит російської нафти
Відсьогодні підвищуються тарифи на транзит нафти територією України на 25%.
Як повідомляє російський «Інтерфакс», нові тарифи нафтопроводом «Дружба» у напрямку Словаччини та Угорщини за договором з АТ «Укртранснафта» становлять 17 євро за тонну.
Попередній тариф становив 13,6 євро за тонну.
Попередні норми діяли з 1 січня 2023 року, коли були підвищені на 18,3%.
Раніше президент «Транснафти» Микола Токарєв заявляв, що постачання нафти в цьому напрямку в 2023 році очікується на рівні 2022 року.
«Південна гілка „Дружби“, яка транспортує нафту через територію України до Словаччини, Чехії та Угорщини, вона залишається в попередніх обсягах, оскільки для них зроблено винятки, і вони споживатимуть ті обсяги, які споживали — близько 12 млн тонн», — заявляв Токарєв.
За матеріалами:
УНІАН
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