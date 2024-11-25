Україна здатна повністю замінити рф на італійському ринку металопродукції — Finance.ua

Україна здатна повністю замінити рф на італійському ринку металопродукції Сьогодні 04:50 — Казна та Політика

У Італії відбувся бізнес-форум «Італія підтримує «Зроблено в Україні», де представники урядів двох країн говорили про інтеграцію українського й італійського бізнесів задля сталого розвитку промисловості обох країн. Організувало форум Міністерство економіки України, за сприяння Міністерства підприємств і виробництва Італії. На форумі йшлося про стан справ у металургії, енергетиці та галузі відновлюваних джерел енергії, оборонних технологіях, аграрній і машинобудівній промисловості. Партнерами форуму стали компанії ДТЕК та Метінвест Ріната Ахметова.

Представники Метінвесту взяли участь у панелі «Металургія та критичні матеріали». Крім них, до обговорення долучилися представники італійського та українського урядів, а також бізнесів обох країн.

Перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що металургія є однією з галузей, які єднають дві країни.

«Металургія динамічно розвивалася до повномасштабного вторгнення, і чи не найбільше впливала на економіку України, забезпечуючи приблизно 5,4% ВВП країни. Війна серйозно вдарила по виробництву сталі, однак відданість і рішучість українських металургів сприяють поступовому відновленню виробництва й збільшенню експорту продукції. Україна має потенціал замістити російський метал на ринку ЄС і в такий спосіб зміцнити європейську стратегічну автономію. У співпраці з італійськими виробниками обладнання для зеленої металургії ми маємо модернізувати і відновити українські підприємства за новими технологічними стандартами», — сказала вона.

Комерційний директор Групи Метінвест Дмитро Ніколаєнко відзначив, що компанія продовжує підтримувати виробництво, попри російську агресію проти України:

«Метінвест прагне очолити перехід Європи до виробництва зеленої сталі. Нашими основними ініціативами є плани з модернізації обладнання Північного ГЗК для підвищення якості та продуктивності, а також будівництво виробництва DRI/HBI із загальною потужністю 7,5 млн тонн на рік. Хочемо за допомогою інтеграції української металургії в європейську побудувати надійний сталевий міст між економіками України і ЄС»

За словами Дмитра Ніколаєнка, ці ініціативи спрямовані на виробництво 6,8 млн тонн зеленої сталі щороку, що зробить Метінвест основним гравцем на ринку сталого металургійного виробництва Європи й дасть змогу завантажити на 100% українські ГЗК Групи в Кривому Розі, створивши робочі місця.

Нагадаємо, 20 листопада Група Метінвест і Міністерство підприємств і виробництва Італії підписали декларацію про будівництво великого заводу з виробництва зеленої сталі потужністю 2,7 млн тонн на рік. Проєкт буде профінансовано з залученням з залученням коштів кредитних європейських фінансових інституцій.

Як відомо, у 2024 році компанія Метінвест Ріната Ахметова, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, збільшила відрахування податків на 38% — до 15,2 млрд грн. Також компанія посіла перше місце у рейтингу найбільших приватних бізнесів України, з виторгом 270,5 млрд грн у 2023 році.

УНІАН За матеріалами:

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