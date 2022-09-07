Україна збільшила імпорт пального у 12 разів — Finance.ua
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Україна збільшила імпорт пального у 12 разів

Технології&Авто
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Україна за півроку війни збільшила імпорт автомобільного палива у 12 разів — із майже з 60 тис. тонн у березні до 710 тис. тонн у серпні.
Про це свідчать дані Мінекономіки.
Якщо у березні було імпортовано лише 58,8 тис. тонн бензину, дизельного пального і скрапленого газу, то у травні постачання зросло до 380,8 тис. тонн, а в серпні — до 709,5 тис. тонн.
Останнім часом ціни на бензин знижувались, а на дизельне пальне — зростали. Так, у п’ятницю, 2 вересня, бензин у гурті пропонувався в середньому в країні за 40,75 грн/л, що порівняно з минулою п’ятницею дешевше на 0,5 грн/л. Пропозиції дизельного пального в середньому були на рівні 47,75 грн/л, а тижневе підвищення ціни склало 1,5 грн/л.
Передбачається, що акцизи на бензин і дизель становитимуть 100 євро за 1000 літрів, на автогаз — 52 євро за 1000 літрів.
Нагадаємо, упродовж місяця автогаз на АЗС здешевшав на 10%. Втім, на думку експертів, через повернення акцизу цей вид пального може подорожчати на кілька гривень.
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За матеріалами:
mmr.ua
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