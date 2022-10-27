Україна зберегла 23-тє місце в рейтингу Worldsteel за обсягами виробництва сталі у січні-вересні — Finance.ua
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Україна зберегла 23-тє місце в рейтингу Worldsteel за обсягами виробництва сталі у січні-вересні

Казна та Політика
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Україна зберегла 23-тє місце в рейтингу міжнародної асоціації Worldsteel за обсягами виробництва сталі у січні-вересні.
Про це йдеться у повідомленні об’єднання підприємств «Укрметалургпром».
Згідно з ним, за результатами виробництва у січні-вересні Україна посідає 23-тю позицію серед 64 країн — виробників сталі з результатом 5,53 млн тонн, що у 2,9 разу нижче показника січня-вересня 2021 року.
Перше місце традиційно належить Китаю: китайські металурги за 9 місяців виплавили 780,83 млн тонн, що на 3,4% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.
Частка Китаю у світовому виробництві сталі становить 55,6%.
Друге місце належить Індії (виробництво збільшилося на 6,4% до 93,28 млн тонн), третє місце — Японії (зменшилося на 6% до 67,8 млн тонн), четверте місце — США (зменшилося на 4,3% до 61,5 млн тонн), п’яте — Росії (зменшилося на 6% до 54,6 млн тонн), шосте — Південній Кореї (зменшилося на 4,4% до 50,5 млн тонн), сьоме — Німеччині (зменшилося на 4,8% до 25,4 млн тонн), восьме — Туреччині (зменшилося на 9,3% до 27,3 млн тонн), дев’яте — Бразилії (зменшилося на 5,3% до 25,9 млн тонн), десяте — Ірану (збільшилося на 9,8% до 22,2 млн тонн).
Світове виробництво сталі у січні-вересні становило 1 405,19 млн тонн, що на 4,3% нижче показника січня-вересня 2021 року.
Україна посіла 23-тє місце в рейтингу міжнародної асоціації Worldsteel за обсягами виробництва сталі у січні-серпні.
Україна посіла 14-те місце у рейтингу Worldsteel за обсягами виробництва сталі у 2021 році з результатом 21,37 млн тонн, що на 3,6% більше, ніж у 2020 році.
За матеріалами:
Українські Новини
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