Україна затвердила відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною — Finance.ua
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Україна затвердила відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною

Фондовий ринок
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Україна затвердила угоду з Угорщиною для відкриття нового пункту пропуску на кордоні. Також уряд виділяє кошти на розбудову прикордонної інфраструктури з Польщею.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Як він зазначив, уряд сьогодні, 7 червня, затвердив угоду з Угорщиною, яка дозволить відкрити пункт пропуску «Велика Паладь — Надьгодош» для легкового транспорту. Також буде розширений рух транспорту в пункті пропуску «Лужанка — Берегшурань», зокрема для пасажирських перевезень, вантажних перевезень і порожніх фур.
Крім того, уряд виділив додаткові 222 млн гривень для розбудови прикордонної інфраструктури з Польщею та модернізацію відповідних пунктів пропуску. Це стосується закупівлі мобільних сканерів.
«Минулого місяця ми запустили спільний митний та прикордонний контроль у пункті пропуску „Рені“ з Молдовою. Прикордонні та митні формальності будуть проводитися тепер лише з української сторони. Це прискорить рух транспорту і це частина нашого проекту зі створення зручного коридору перевезень до румунського порту Галац», — зазначив прем'єр.
Також Україна завершила модернізацію пункту пропуску «Ужгород — Вишнє Нємецьке» на кордоні зі Словаччиною.
«Всі ці кроки — необхідна частина нашої інтеграції до ЄС, а також покращення нашої логістики», — додав глава уряду.
За матеріалами:
РБК-Україна
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