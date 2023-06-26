Україна запроваджує підхід ЄС до класифікації товарів — Finance.ua

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Україна запроваджує підхід ЄС до класифікації товарів

Казна та Політика
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Україна запроваджує підхід ЄС до класифікації товарів
Україна запроваджує підхід ЄС до класифікації товарів
Кабінет міністрів України в суботу ухвалив постанову про впровадження в українське законодавство положень Європейського Союзу до класифікації окремих товарів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
«Уряд прийняв постанову „Про внесення зміни до Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності“, проєкт якої розробив Мінфін для забезпечення імплементації до українського законодавства положень актів права ЄС у частині урахування підходів до класифікації окремих товарів згідно з Комбінованою номенклатурою ЄС», — сказано в повідомленні.
Це сприятиме однаковому застосуванню всіма митними органами правил класифікації товарів під час прийняття рішень щодо класифікації товарів згідно з УКТЗЕД та рішень стосовно зобов’язуючої інформації з питань класифікації товарів.
Також уряд доручив Держмитслужбі забезпечити:
  • оприлюднення переліку діючих рішень щодо класифікації товарів згідно з Комбінованою номенклатурою ЄС, передбачених у відповідних актах права ЄС на день прийняття цієї постанови, за умови, що такі рішення не суперечать положенням Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів, та актуалізувати його не рідше ніж раз на квартал;
  • підготовку та оприлюднення інформації щодо відповідності кодів товарів, зазначених у відповідних актах права ЄС, кодам чинної версії товарної номенклатури УКТЗЕД;
  • доопрацювання відповідного програмного забезпечення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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