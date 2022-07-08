Україна заарештувала 2,1 млрд грн активів компаній, які належать російським «Газпрому», «роснефти» та «росатому» — Finance.ua

Україна заарештувала 2,1 млрд грн активів компаній, які належать російським «Газпрому», «роснефти» та «росатому» Вчора 17:46 — Казна та Політика

Україна заарештувала 2,1 млрд грн активів компаній, які належать російським «Газпрому», «роснефти» та «росатому»

В Україні заарештували корпоративні права та нерухоме майно 11 підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські державні корпорації «Нефтяная компания «роснефть», «росатом» та «Газпром».

Про це повідомила Служба безпеки України.

Слідство встановило, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни рф проти України, а також на фінансування діяльності диверсантів. Орієнтовна сукупна вартість заарештованих корпоративних прав перевищує 2,1 мільярда гривень. Також заарештували і 46 об’єктів нерухомого майна, що є в їхній власності.

СБУ повідомляє, що активи вчасно заарештували, адже власники вже намагались їх переписати на підставних людей.

За матеріалами Служби безпеки України накладено арешт на корпоративні права та нерухоме майно 11 підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські державні корпорації «Нефтяная компания «роснефть», «росатом» та «ПАТ «Газпром».

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