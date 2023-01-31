Україна за рік відкрила 12 нових ринків для агроекспорту — Finance.ua

Україна за рік відкрила 12 нових ринків для агроекспорту Сьогодні 19:34 — Аграрний ринок

Україна за рік відкрила 12 нових ринків для агроекспорту

Минулий рік, незважаючи на всі виклики, пов’язані зі збройною агресією рф, був плідним для України в розширенні міжнародних ринків збуту.

Про це повідомляє Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Попри обмеження щодо візитів іноземних інспекторів до нашої країни, було погоджено міжнародні ветеринарні сертифікати на експорт продукції з України в 12 країн світу. Зокрема:

Албанія — м’ясні напівфабрикати;

Грузія — равлики;

Домінікана — молоко та молочні продукти;

Ізраїль — декоративна прісноводна риба, живі кролі, шкіри та шкури, жувальні предмети для домашніх тварин;

Канада — м’ясо птиці та продукти з нього;

Кенія — молоко та молочні продукти;

Північна Македонія — жувальні предмети та консервовані корми для домашніх тварин;

Сінгапур — корми для домашніх тварин;

Сербія — інкубаційні яйця, консервовані та перероблені корми для домашніх тварин;

Туреччина — продукти переробки тваринного білка, рибні продукти;

Пакистан — столові яйця;

Чорногорія — м’ясні напівфабрикати, м’ясні продукти, оброблені шлунки, міхури, кишки.

Повідомляється також, що у 2022 році збільшилась кількість підприємств-виробників продуктів тваринного походження, які мають право експорту своєї продукції на територію Європейського Союзу. Нині їх на 53 більше, ніж було на початок 2022 року. Для порівняння, за 2021 рік таке право отримали лище 23 підприємства.

«Ця позитивна динаміка у збільшенні кількості українських експортерів на європейський ринок є надзвичайно важливою в умовах отриманого Україною статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Робота в цьому напрямку буде продовжуватись постійно і, при виконанні вимог угоди про Асоціацію з ЄС в рамках наших зобов’язань щодо вступу до Євросоюзу, ця цифра буде збільшуватись щодня», — вважають у Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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