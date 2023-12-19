Україна з початку року продала агропродукції лише на $19,6 млрд — Finance.ua

Україна з початку року продала агропродукції лише на $19,6 млрд Сьогодні 01:29 — Аграрний ринок

Україна з початку року продала агропродукції лише на $19,6 млрд

За даними Державної митної служби, обсяг експорту агропродовольчої продукції України на зовнішні ринки у січні-листопаді 2023 року склав 19 637 млн доларів, що на 7% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це повідомив заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Микола Пугачов.

Незважаючи на це, агропродовольча продукція продовжує відігравати ключову роль в загальному експорті України, складаючи 60%. Зернові та олійні культури, олія, залишки харчової промисловості, м’ясо і субпродукти становлять 87% її вартості.

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У той же час, імпорт продовольства за 11 місяців 2023 року зріс на 16%, до 6217 млн доларів США. Зберігається структура імпорту, із найбільшими витратами на рибу і морепродукти, плодово-ягідну продукцію, алкогольні та безалкогольні напої.

Пугачов підкреслив, що 2023 рік став викликом для українських експортерів через війну, заборони та обмеження на ввезення товарів, а також блокаду руху вантажівок на кордоні з Польщею, ускладнюючи експорт та транзит.

«Існуючі перешкоди призводять не лише до загального зниження доходів для українських галузевих експортерів, але й фактично роблять неефективними і слабкопрогнозованими будь-які заходи зовнішньоекономічної діяльності», — вважає науковець.

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Прогнозуючи розвиток подій, вчені Інституту аграрної економіки передбачають, що у 2023 році обсяг агроапродовольчого експорту буде на рівні минулого року, але, якщо ситуація не покращиться, у 2024 році утримувати його обсяги стане значно важче.

Додамо, що в листопаді Українська зернова асоціація (УЗА) висловила глибоку занепокоєність можливою повною зупинкою експорту зерна з України. Причиною цього є ухвалення Верховною Радою певних законодавчих змін щодо експорту зернових та олійних, які викликають суперечності в законодавстві, особливо в податковій сфері.

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УЗА особливо обурена ухваленням законопроектів 10 168−2 та 10 169−2, які були прийняті без участі бізнес-асоціацій, що може призвести до введення правил, які неможливо виконати, і, відповідно, паралічу на ринку зерна та повної зупинки його експорту з України.

Один із спірних пунктів — пропозиція реєструвати податкові накладні до моменту фізичного експорту зерна, що суперечить податковому законодавству. УЗА наголошує на тому, що такий підхід може призвести до неможливості фізичної поставки товару та затримок у реєстрації податкових накладних.

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