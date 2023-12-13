Замінити українське зерно на світових ринках імпортерам коштуватиме значно дорожче — Finance.ua

Замінити українське зерно на світових ринках імпортерам коштуватиме значно дорожче Сьогодні 13:24 — Аграрний ринок

Якщо українські фермери будуть нести постійні втрати, це призведе до банкрутства. Таку думку висловив президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов під час Shipping and Trade Day.

Українські фермери працюють без жодних дотацій, як справжній бізнес, тож мають продати своє зерно з прибутком. В іншому випадку вони мають значні втрати, що призведе до банкрутства. На відновлення, на збільшення виробництва піде декілька років. Протягом цього періоду усі імпортери будуть шукати заміну українському зерну. Але ця заміна буде більш дорогою.

За його словами, геопозиція України є однією з найкращих: ми можемо легко досягати Північної Африки, Європи чи Азії. До війни 30% українського агроекспорту йшло на Європу, 30% — на Північну Африку і близько 40% — на Азію.

«У будь-якому випадку я впевнений, що Україна вистоїть, продовжить вирощувати зерно та експортувати його», — наголосив Микола Горбачьов.

ukragroconsult За матеріалами:

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