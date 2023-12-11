Світові ціни на продовольство впали на понад 10%: що подешевшало за останній рік — Finance.ua

Світові ціни на продовольство впали на понад 10%: що подешевшало за останній рік Вчора 19:36 — Аграрний ринок

Світові ціни на продовольство впали на понад 10%: що подешевшало за останній рік

Світові ціни на продовольчі товари у листопаді 2023 року не змінились. За рік ціни знизилися на 10,7%.

Про це йдеться у публікації продовольчої агенції ООН ( ФАО ).

Індекс цін на продовольство ФАО, який відслідковує щомісячні зміни міжнародних цін на низку продовольчих товарів, що торгуються на світовому ринку, у листопаді становив 120,4 пунктів

Індекс цін на зернові ФАО знизився на 3,0% порівняно з жовтнем. Міжнародні ціни на фуражне зерно впали на 5,6%, що було спричинено різким падінням цін на кукурудзу, а ціни на пшеницю у листопаді знизилися на 2,4%.

Індекс цін на олію, тим часом, зріс на 3,4% порівняно з жовтнем. Міжнародні ціни на пальмову олію у листопаді зросли більш ніж на 6,0%. Світові ціни на соняшникову олію помірно зросли, тоді як котирування на соєву та ріпакову олію у листопаді дещо знизилися.

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Індекс цін на молочні продукти ФАО зріс на 2,2% порівняно з жовтнем, що зумовлено збільшенням внутрішнього попиту напередодні зимових свят у Західній Європі.

Індекс цін на цукор ФАО зріс на 1,4% у місячному вирахуванні, в середньому в листопаді на 41,1% вище, ніж його рівень у тому ж місяці минулого року, під впливом зростання стурбованості з приводу світових експортних можливостей на тлі погіршення виробничих перспектив у двох провідних країнах-експортерах. Таїланд та Індія через суворі посушливі погодні умови, пов’язані з явищем Ель-Ніньо.

Індекс цін на м’ясо ФАО знизився на 0,4% порівняно з жовтнем, відбиваючи незначне падіння світових цін на м’ясо птиці, свинину та яловичину, спричинене головним чином рясним експортним постачанням.

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