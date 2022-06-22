За чотири місяці країни-партнери та міжнародні фінансові організації надали Україні $7,4 млрд для покриття дефіциту держбюджету. При цьому загальний обсяг фінансової допомоги на сьогодні становить $30 млрд.
Про це повідомляється у звіті про фінансову стабільність Національного банку України від 21 червня.
Як уточнюється в документі, через війну в Україні екстраординарно зросли витрати на оборонну сферу та підтримку населення. Водночас економічна криза призвела до суттєвого скорочення доходів. У зв’язку з цим параметри дефіциту держбюджету довелося переглянути: якщо минулого року його запланували на рівні 189 млрд грн, то зараз він становить 744 млрд грн. Зокрема, для покриття дефіциту бюджету потрібно $5 млрд.
Аналітики НБУ зазначають, що фінансування оборонних та соціальних витрат, так само як і підтримка економіки, надалі критично залежить від своєчасного надходження міжнародної допомоги.
При цьому, як повідомляє Нацбанк, близько двох третин очікуваної допомоги від міжнародних партнерів складають позички на пільгових умовах — під низькі відсотки та на тривалі терміни. Проте вони несуть валютні ризики у майбутньому.