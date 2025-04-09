Україна витрачає у 7 разів менше державних коштів на лобіювання у США, ніж росія (інфографіка) — Finance.ua

Україна витрачає у 7 разів менше державних коштів на лобіювання у США, ніж росія (інфографіка) Сьогодні 13:00

Україна витрачає у 7 разів менше державних коштів на лобіювання у США, ніж росія (інфографіка)

62,5 тисячі доларів державних коштів витратила Україна на лобіювання у США у 2024 році за даними FARA (Foreign Agents Registration Act). Це у 6 разів менше, ніж у 2023. Про це пише державних коштів витратилана лобіювання у США у 2024 році за даними FARA (Foreign Agents Registration Act). Це у 6 разів менше, ніж у 2023. Про це пише Опендатабот

США

Загалом понад 5,4 млн доларів пішло на лобіювання інтересів України в Америці від початку 2022 року.

росія

До порівняння, росія витратила у 2,2 раза більше коштів на лобіювання за той самий період — 11,8 млн доларів.

За весь час у США зареєстровано 6 882 лобістські компанії, з яких лише 517 активні наразі. Саме вони забезпечують вплив на американських політиків, формуючи порядок денний у Вашингтоні.

62,5 тисячі доларів витратила Україна на лобістські послуги в США за 2024 рік. Це у 6 разів менше, ніж у 2023 році — 366,7 тисячі доларів. Загалом із 2022 року Україна витратила на лобіювання своїх інтересів 5,4 млн доларів. Це у 2,2 раза менше, ніж витратила Росія за цей же період: 11,8 млн доларів.

Скорочення витрат відзначається і в інших країнах. Польща, наприклад, зменшила фінансування лобістів у США у 5 разів, скоротивши витрати до 245,2 тисячі доларів у 2024.

росія ж урізала своє державне фінансування лобістів у 18 разів, зменшивши витрати до 461,2 тисячі доларів у 2024. Проте навіть після такого скорочення РФ все ще витрачає на лобіювання у США в 7,4 раза більше, ніж Україна, і майже вдвічі більше, ніж Польща.

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