Україна викупила всі мобільні зерносховища на світовому ринку — Сольський — Finance.ua

Україна викупила всі мобільні зерносховища на світовому ринку — Сольський Вчора 18:47 — Казна та Політика

Україні для зберігання сільгоспкультур у поточному сезоні будуть потрібні одноразові та мобільні зерносховища загальною ємністю до 20 млн тонн, завдяки державно-приватному партнерству вже вдалося законтрактувати необхідне обладнання. Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

Однак, за його словами, закупівлі Україною альтернативних зерносховищ вичерпали їхні запаси на світовому ринку.

«Україна, можливо, забрала всі одноразові системи для зберігання врожаю, які зараз доступні на світовому ринку, вони переважно йдуть в Україну. Тому український ринок і держава підстрахувалися, і я сподіваюся, що особливих проблем зі зберіганням урожаю не буде», — заявив Сольський під час всеукраїнського телемарафону.

Водночас більшу частину засобів для зберігання врожаю закупив український агробізнес у приватному порядку.

«Судячи з нашого моніторингу ринку та спілкування з його учасниками, 15-19 млн тонн одноразового зберігання законтрактував бізнес, а також за допомогою міжнародних коштів та через організацію ФАО ООН було закуплено та проведено тендер цього місяця з ініціативи МінАПК на приблизно 6 млн тонн одноразового зберігання», — наголосив міністр.

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