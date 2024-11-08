Україна «врятувала» країну ЄС від відключення світла — Finance.ua

Україна «врятувала» країну ЄС від відключення світла Сьогодні 11:33 — Енергетика

Україна «врятувала» країну ЄС від відключення світла

Україна продала Польщі 900 МВт електроенергії, чим вберегла цю країну від відключення світла. Потреба сусідньої держави в імпорті струму пов’язана з нестабільною роботою відновлюваних джерел електроенергії.

Як пише Rzeczpospolita , 7 листопада польський оператор енергосистеми PSE звернувся до сусідніх держав по комерційний імпорт електроенергії. В результаті з 11.00 та 14.00 Польща отримала від України 900 МВт електроенергії, проте підтвердити це даними Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) не вдалося.

Також струм у цю країну надходив із Німеччини та Швеції, де електрика дешевша. У PSE потребу Польщі в електриці ззовні пояснюють кількома причинами:

зниженням роботи вітряних електростанцій (ВЕС) через низьку швидкість вітру на території країни;

скороченням тривалості світлового дня, через що сонячні електростанції (СЕС) також дають менше потужності;

зростаючим споживанням електрики через похолодання;

відсутністю традиційної генерації — через податок на емісію вуглекислого газу вугільні електростанції стали збитковими і від них відмовилися.

У середньому за добу вітряна енергетика дає Польщі 61,4 ГВт*год світла. Але 5 листопада цей показник упав до 19,8, а 6 листопада — до 6 ГВт*год. Це пояснюється погодними умовами в польських регіонах, де встановлені вітрогенератори — 5−7 листопада вже назвали найбезвітрянішими днями 2024 року.

Обозреватель За матеріалами:

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