Україна влітку планує виставити на перші аукціони оренду 109 тис. га агроземель — Finance.ua

Україна влітку планує виставити на перші аукціони оренду 109 тис. га агроземель Сьогодні 09:45 — Аграрний ринок

Україна влітку планує виставити на перші аукціони оренду 109 тис. га агроземель

Фонд державного майна України (ФДМ) планує цього літа провести перші аукціони зі здачі в оренду сільськогосподарських земель, що перебувають під його управлінням, повідомила начальниця управління євроінтеграції та міжнародного співробітництва Олеся Мизіна.

«Державні сільськогосподарські землі здаватимуть в оренду вітчизняним і міжнародним інвесторам. Залежно від використання землі термін оренди становитиме 14 або 25 років», — сказала вона на другому люксембурзько-українському бізнес-форумі «Швидке відновлення України», організованому LUCC у Люксембурзі.

Мизіна уточнила, що загалом у держави понад 800 тис. га земель, під управлінням ФДМ перебувають 386 тис. га сільгоспземель, з яких на аукціони першого пулу заплановано виставити 109 тис. га.

Серед інших цікавих активів, окрім 19 об'єктів великої приватизації, представниця фонду виділила хлібоприймальні підприємства, значну кількість об'єктів у всій Україні для проєктів brownfield, які мають великий потенціал для інвестицій, оскільки мають усю необхідну інфраструктуру.

Начальниця управління додала, що в червні-липні на продаж буде виставлено готелі «Україна» і «Козацький», що розміщені в самому центрі Києва.

«Ми розраховуємо на інвестиційні фонди, девелоперів, яким будуть цікаві такі активи. Вони могли б придбати ці готелі і, наприклад, забезпечити їм співпрацю у відомих готельних мережах», — зазначила представниця ФДМ.

За її словами, цікаві об'єкти є і серед націоналізованих активів, наприклад підприємство з виробництва газобетону «Аерок».

«Кожен долар США, який ми отримуємо від приватизації, приносить в економіку України ще чотири долари США за рахунок створення робочих місць, за рахунок модернізації наявних потужностей або нових технологій, і саме тому приватизація є одним з ефективних способів інвестування в українську економіку», — підсумувала Мизіна.

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