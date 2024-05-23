Україна влітку планує виставити на перші аукціони оренду 109 тис. га агроземель — Finance.ua
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Україна влітку планує виставити на перші аукціони оренду 109 тис. га агроземель

Аграрний ринок
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Україна влітку планує виставити на перші аукціони оренду 109 тис. га агроземель
Україна влітку планує виставити на перші аукціони оренду 109 тис. га агроземель
Фонд державного майна України (ФДМ) планує цього літа провести перші аукціони зі здачі в оренду сільськогосподарських земель, що перебувають під його управлінням, повідомила начальниця управління євроінтеграції та міжнародного співробітництва Олеся Мизіна.
«Державні сільськогосподарські землі здаватимуть в оренду вітчизняним і міжнародним інвесторам. Залежно від використання землі термін оренди становитиме 14 або 25 років», — сказала вона на другому люксембурзько-українському бізнес-форумі «Швидке відновлення України», організованому LUCC у Люксембурзі.
Мизіна уточнила, що загалом у держави понад 800 тис. га земель, під управлінням ФДМ перебувають 386 тис. га сільгоспземель, з яких на аукціони першого пулу заплановано виставити 109 тис. га.
Серед інших цікавих активів, окрім 19 об'єктів великої приватизації, представниця фонду виділила хлібоприймальні підприємства, значну кількість об'єктів у всій Україні для проєктів brownfield, які мають великий потенціал для інвестицій, оскільки мають усю необхідну інфраструктуру.
Начальниця управління додала, що в червні-липні на продаж буде виставлено готелі «Україна» і «Козацький», що розміщені в самому центрі Києва.
«Ми розраховуємо на інвестиційні фонди, девелоперів, яким будуть цікаві такі активи. Вони могли б придбати ці готелі і, наприклад, забезпечити їм співпрацю у відомих готельних мережах», — зазначила представниця ФДМ.
За її словами, цікаві об'єкти є і серед націоналізованих активів, наприклад підприємство з виробництва газобетону «Аерок».
«Кожен долар США, який ми отримуємо від приватизації, приносить в економіку України ще чотири долари США за рахунок створення робочих місць, за рахунок модернізації наявних потужностей або нових технологій, і саме тому приватизація є одним з ефективних способів інвестування в українську економіку», — підсумувала Мизіна.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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