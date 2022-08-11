Україна відновила транзит нафти з росії трубопроводом "Дружба" - Reuters — Finance.ua
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Україна відновила транзит нафти з росії трубопроводом "Дружба" - Reuters

Енергетика
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Україна відновила транзит нафти з росії трубопроводом "Дружба" - Reuters
Україна відновила транзит нафти з росії трубопроводом "Дружба" - Reuters
Транзит російської нафти через українську частину трубопровода «Дружба» відновлюється після того, як угорська MOL взяла на себе оплату послуг замість росії.
Про це пише Reuters з посиланням на компанію MOL.
Угорська нафтова група MOL сплатила транзитні збори перед Україною, забезпечивши тимчасове рішення щодо припинення поставок російської нафти. Раніше стало відомо, що російська «Транснєфть» не змогла сплатити послуги транзиту на користь України, внаслідок чого прокачка нафти до Угорщини, Чехії та Словаччини була припинена протягом 6 діб.
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За словами представників MOL, нафта знову тече через південну гілку нафтопроводу «Дружба» і вже досягла Словаччини, а в четвер повинна дістатися Угорщини. Водночас, зазначили там, відновлення поставок російської нафти до Чехії не очікується.
Раніше російська нафтова компанія «Транснєфть» заявила, що Україна припинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу «Дружба» через санкції, які унеможливили оплату послуг транзиту.
росія зазвичай постачає близько 250 тисяч барелів нафти на день через південну гілку нафтопроводу «Дружба».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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