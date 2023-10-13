Україна відкриє пункт пропуску на кордоні з Молдовою, закритий з початку війни — Finance.ua
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Україна відкриє пункт пропуску на кордоні з Молдовою, закритий з початку війни

Казна та Політика
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Кабінет Міністрів України вирішив відкрити міжнародний пункт пропуску Кучурган в Одеській області, який був закритий з початку війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду від 10 жовтня 2023 року № 920-р.
Пункт Кучурган розташований на кордоні з Молдовою у тій частині, яка з початку 1990-х окупована російськими військами (так звана «Придністровська народна республіка»).
Нагадаємо, Кабмін після російського вторгнення в Україну з 28 лютого 2022 року закрив 79 пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю, розташованих на кордоні з росією та білоруссю.
Громадяни України можуть повернутися з території Росії через гуманітарний коридор Колотилівка-Покровка, що у Сумській області
Відзначимо, у квітні 2023 року на українсько-молдовському кордоні запрацював перший спільний пункт пропуску для залізничного сполучення у пункті пропуску «Серпневе 1 — Басараб’яска».
Крім того, на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль (Україна) — Косеуць (Молдова) буде побудований новий міст через Дністер.
За матеріалами:
РБК-Україна
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