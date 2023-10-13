Україна відкриє пункт пропуску на кордоні з Молдовою, закритий з початку війни — Finance.ua

Україна відкриє пункт пропуску на кордоні з Молдовою, закритий з початку війни Сьогодні 12:26 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів України вирішив відкрити міжнародний пункт пропуску Кучурган в Одеській області, який був закритий з початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду від 10 жовтня 2023 року № 920-р

Пункт Кучурган розташований на кордоні з Молдовою у тій частині, яка з початку 1990-х окупована російськими військами (так звана «Придністровська народна республіка»).

Нагадаємо, Кабмін після російського вторгнення в Україну з 28 лютого 2022 року закрив 79 пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю, розташованих на кордоні з росією та білоруссю.

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Відзначимо, у квітні 2023 року на українсько-молдовському кордоні запрацював перший спільний пункт пропуску для залізничного сполучення у пункті пропуску «Серпневе 1 — Басараб’яска».

Крім того, на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль (Україна) — Косеуць (Молдова) буде побудований новий міст через Дністер.

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