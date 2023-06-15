Україна відкрила новий ринок для збуту молочки — Finance.ua

Україна відкрила новий ринок для збуту молочки Сьогодні 08:24

Україна розпочне постачання молока та молочних продуктів до Канади. Про це повідомили в Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

«Завдяки спільній роботі Держпродспоживслужби та МЗС відкрито новий ринок для збуту продуктів українського виробництва, а саме молока та молочних продуктів до Канади», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що детальніше ознайомитися з погодженою компетентними органами обох країн формою сертифіката для експорту зазначеного товару можна на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби у розділі «Міжнародне співробітництво», рубрика «Сертифікати на експорт з України», а пояснення до вимог законодавства Канади, які стосуються виробників молочних продуктів, можна переглянути в розділі «Вимоги країн світу».

У відомстві нагадали, що першим кроком для здійснення експорту харчових продуктів є запит оператора ринку до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем розташування потужності.

Разом з тим зазначається, що наразі для українських виробників молока і молокопродуктів відкриті ринки 31 країни.

УНІАН За матеріалами:

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