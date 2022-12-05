Україна від початку війни залучила $25 мільярдів зовнішнього фінансування - Мінфін — Finance.ua

Україна від початку війни залучила $25 мільярдів зовнішнього фінансування - Мінфін Сьогодні 12:39 — Казна та Політика

Україна від початку війни залучила $25 мільярдів зовнішнього фінансування - Мінфін

Україна від початку повномасштабної війни залучила до державного бюджету 25 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.

Про це повідомила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова, передає пресслужба Мінфіну .

«На сьогодні Україна вже залучила до держбюджету 25 млрд доларів США зовнішнього фінансування від початку повномасштабної війни», — йдеться у повідомленні.

За словами заступниці міністра, дефіцит державного бюджету в 2022 році становить 5 млрд доларів щомісяця.

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«В наступному році дефіцит прогнозується меншим, ніж цьогорічний — в розмірі 3-3,5 млрд доларів США на місяць. Тривають перемовини з міжнародними партнерами щодо залучення зовнішнього фінансування, адже одне з вкрай важливих завдань наступного року — це збереження економічної стабільності держави та забезпечення всіх соціальних видатків держбюджету», — зазначила Зикова.

Нагадаємо, державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-листопад 2022 року становили 1097,6 млрд грн.

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Укрінформ За матеріалами:

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