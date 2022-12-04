Світовий банк надав Україні вже близько $18 мільярдів — Finance.ua

Світовий банк надав Україні вже близько $18 мільярдів Сьогодні 18:11 — Казна та Політика

Світовий банк надав Україні вже близько $18 мільярдів

Світовий банк надав Україні екстрену допомогу у розмірі 17,8 млрд доларів.

Про це сказала виконавчий директор Світового банку Марі Елка Пангесту на пресконференції в Берліні.

«Ми підтримуємо Україну. Ми надали 17,8 мільярда екстреної допомоги. До них належать кредити, гарантії та гранти», — сказала Пангесту.

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Вона додала, що через проєкти Світового банку та цільові фонди вже виплачено 11,4 мільярда.

Пангесту також зауважила, що тепер паралельно має йти реконструкція країни, саме на цьому зосереджена очолювана нею структура.

«Нам також потрібно інвестувати в енергетичну інфраструктуру, дороги та лікарні, щоб в Україні було тепло взимку», — підкреслила вона.

Нагадаємо, Україна отримає від США в рамках фінансування Світового банку грантові 4,5 мільярда доларів, повідомило днями Міністерство фінансів України. Кошти підуть на пенсійні виплати та окремі програми державної соціальної допомоги, такі як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, інвалідів, переселенців, а також на оплату медичних послуг за програмою медгарантій.

22 листопада державний бюджет України отримав 60 млн доларів від СБ. З цих коштів 50 млн надано від Міжнародної асоціації розвитку на пільгових умовах, решта 10 млн — як гарантії від Латвії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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