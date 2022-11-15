Глава МВФ на саміті G20 назвала три напрямки, які змінять перспективи світової економіки — Finance.ua

Глава МВФ на саміті G20 назвала три напрямки, які змінять перспективи світової економіки Сьогодні 12:47

Глава МВФ на саміті G20 назвала три напрямки, які змінять перспективи світової економіки

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва перелічила на саміті G20, який проходить на індонезійському острові Балі, три напрямки, які змінять перспективи світової економіки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду.

«По-перше, треба дозволити торгівлі виконувати свою роботу. Усунення бар’єрів, особливо щодо їжі та добрив, може значною мірою допомогти протистояти стражданням сотень мільйонів людей. Ми не повинні допустити, щоб протекціонізм пустив коріння, і світ розпався на окремі блоки», — заявила Георгієва.

За підрахунками МВФ, розділений світ втрачав би щонайменше 1,5% ВВП щорічно.

«По-друге, борги. Це складно для всіх, хто пережив COVID-19. Але для 25% країн з ринковою економікою, що розвивається, і 60% країн із низьким рівнем доходу це руйнує їхню здатність справлятися з проблемою відсутності продовольчої та енергетичної безпеки», — додала вона.

Глава МВФ також закликала інвестувати у стійкість.

«Ми й далі будеме стикатися з потрясіннями. Проте очевидно, що якщо ми будемо інвестувати у стійке до клімату сільське господарство та розвиток з низьким вмістом вуглецю, ми зможемо досягти вищих стандартів життя для людей у всьому світі», — зазначила Георгієва.

Укрінформ За матеріалами:

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