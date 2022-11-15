Глава МВФ на саміті G20 назвала три напрямки, які змінять перспективи світової економіки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Глава МВФ на саміті G20 назвала три напрямки, які змінять перспективи світової економіки

135
Глава МВФ на саміті G20 назвала три напрямки, які змінять перспективи світової економіки
Глава МВФ на саміті G20 назвала три напрямки, які змінять перспективи світової економіки
Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва перелічила на саміті G20, який проходить на індонезійському острові Балі, три напрямки, які змінять перспективи світової економіки.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду.
«По-перше, треба дозволити торгівлі виконувати свою роботу. Усунення бар’єрів, особливо щодо їжі та добрив, може значною мірою допомогти протистояти стражданням сотень мільйонів людей. Ми не повинні допустити, щоб протекціонізм пустив коріння, і світ розпався на окремі блоки», — заявила Георгієва.
Читайте також
За підрахунками МВФ, розділений світ втрачав би щонайменше 1,5% ВВП щорічно.
«По-друге, борги. Це складно для всіх, хто пережив COVID-19. Але для 25% країн з ринковою економікою, що розвивається, і 60% країн із низьким рівнем доходу це руйнує їхню здатність справлятися з проблемою відсутності продовольчої та енергетичної безпеки», — додала вона.
Глава МВФ також закликала інвестувати у стійкість.
«Ми й далі будеме стикатися з потрясіннями. Проте очевидно, що якщо ми будемо інвестувати у стійке до клімату сільське господарство та розвиток з низьким вмістом вуглецю, ми зможемо досягти вищих стандартів життя для людей у всьому світі», — зазначила Георгієва.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.