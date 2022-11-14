В МВФ заявили, що перспективи світової економіки стали «похмурими» — Finance.ua
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В МВФ заявили, що перспективи світової економіки стали «похмурими»

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В Міжнародному валютному фонді заявили, що перспективи розвитку світової економіки стали більш похмурими, ніж прогнозувалося минулого місяця.
Про це повідомляє Reuters.
За даними МВФ, головні причини цього: посилення грошово-кредитної політики, викликане стійко високою інфляцією на широкій основі, слабкими темпами зростання економіки в Китаї, а також перебоями з постачаннями і відсутністю продовольчої безпеки, викликаними вторгненням росії в Україну.
Тепер глобальний кредитор прогнозує ріст економіки в 2023 році лише на 2,7% — це на 0,2% менше за попередній прогноз.
«Виклики, з якими стикається світова економіка, величезні, і ослаблення економічних показників вказує на подальші проблеми попереду», — заявили в МВФ.
Нагадаємо, що Бельгія перерахувала Україні фінансову допомогу — грант на суму 4,96 млн євро. Сума надійшла на рахунок, спеціально створений та адміністрований Міжнародним валютним фондом.
Нагадаємо, у квітні МВФ ухвалив рішення про створення адміністративного рахунку для зарахування коштів у вигляді частки Спеціальних прав запозичень (СПЗ) від країн-донорів на користь України.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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