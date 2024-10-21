Україна веде перемовини з Угорщиною про зведення ще одного вантажного пункту пропуску — Микита — Finance.ua
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Україна веде перемовини з Угорщиною про зведення ще одного вантажного пункту пропуску — Микита

Казна та Політика
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Розвиток транспортного сполучення між Україною та Угорщиною вигідний для обох країн.
Про це сказав заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита.
«Щоб задовольнити всі потреби перевізників на українсько-угорському кордоні, потрібно будувати новий великий вантажний пункт пропуску — чотири смуги в одну сторону і чотири смуги в іншу. Поки що тривають перемовини про це з колегами з угорської сторони», — сказав він.
Микита зауважив, що розвиток економічних відносин важливий для обох країн. За його словами, наразі основне завдання — зблизити країни та «не дати можливості Росії, ворогу, нас розколювати».
«Для самої Угорщини важливо, щоб вона була транзитною країною вантажів, що їхатимуть з України. Зокрема, автобан М3 важливо навантажити відповідними автомобілями, які будуть сплачувати податки. Це економічно вигідно для Угорщини. Якщо ми економічно будемо зв’язувати свої відносини з Угорщиною, то їй буде вигідно підтримувати Україну для того, щоб економічно розвивати й себе», — сказав він.
Заступник керівника ОП поінформував, що на Закарпатті зараз будуються великі підприємства, які забезпечать суттєву частку експорту готової продукції. За його словами, згідно зі Стратегією розвитку функціонування індустріальних парків у регіоні, ця частка експорту має прямувати в країни ЄС саме через пункти пропуску з Угорщиною. Йдеться як про вантажні напрямки, так і залізничні.
«Нам потрібно забезпечити швидке оформлення та пропуск вантажів для того, щоб підприємства виконували контракти. Усе це суттєві надходження до бюджету, тож розширення прикордонної інфраструктури — питання зміцнення економіки в цілому. Робота у цьому напрямку була активізована у 2023 році після зустрічі керівника ОП Андрія Єрмака та очільника угорського МЗС Петера Сійярто в Ужгороді, і поступово реалізується», — зазначив він.
Микита також підкреслив, що в регіональному розрізі стала робота підприємств експортного спрямування у прикордонних регіонах сприятиме появі тисяч робочих місць й розвитку громад, що «є безумовним пріоритетом на місцевому рівні».
«Без надійної та оперативної роботи пунктів пропуску цього досягти важко», — додав він.
За матеріалами:
Укрінформ
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