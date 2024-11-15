Україна в п’ятницю імпортує електроенергію з п’яти країн — Finance.ua

Україна в п’ятницю імпортує електроенергію з п’яти країн Вчора 16:10 — Енергетика

Україна в п’ятницю імпортує електроенергію з п’яти країн

Запланований на 15 листопада імпорт електроенергії в Україну складає 2 422 МВт-годин.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Фейсбуці

«Імпорт: відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 2 422 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 288 МВт Закликаємо бізнес активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень потужності», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що споживання електрики у п’ятницю станом на 09:30 на 1,6% перевищувало показники попереднього дня. Укренерго закликає українців ощадливо споживати електроенергію у продовж усієї доби.

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