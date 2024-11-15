Україна в п’ятницю імпортує електроенергію з п’яти країн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна в п’ятницю імпортує електроенергію з п’яти країн

Енергетика
51
Україна в п’ятницю імпортує електроенергію з п’яти країн
Україна в п’ятницю імпортує електроенергію з п’яти країн
Запланований на 15 листопада імпорт електроенергії в Україну складає 2 422 МВт-годин.
Про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Фейсбуці.
«Імпорт: відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 2 422 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 288 МВт Закликаємо бізнес активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень потужності», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що споживання електрики у п’ятницю станом на 09:30 на 1,6% перевищувало показники попереднього дня. Укренерго закликає українців ощадливо споживати електроенергію у продовж усієї доби.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.