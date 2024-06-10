Україна у понеділок імпортує 24,8 тисячі МВт-годин електрики — Finance.ua

Україна у понеділок імпортує 24,8 тисячі МВт-годин електрики Сьогодні 17:10

Україна у понеділок імпортує 24,8 тисячі МВт-годин електрики

На 10 червня запланований обсяг імпорту електроенергії в Україну становить 24,8 тис. МВт-год., експорт не здійснюється.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Фейсбуці

«Імпорт: протягом доби з Румунії, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 24 799 МВт-год., з максимальною потужністю в окремі години до 1 457 МВт. Експорт: не відбувається і не передбачається», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 9 червня для підтримки збалансованої роботи енергосистеми з 11:41 до 15:41 обмежувалась робота об'єктів ВДЕ. При цьому з 21:00 до 22:00 Україна застосовувала аварійну допомогу з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини.

Як повідомлялося, в усіх регіонах України в понеділок, 10 червня, із 16:00 до 22:00 обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії для промислових і побутових споживачів.

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