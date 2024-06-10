Україна у понеділок імпортує 24,8 тисячі МВт-годин електрики — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна у понеділок імпортує 24,8 тисячі МВт-годин електрики

51
Україна у понеділок імпортує 24,8 тисячі МВт-годин електрики
Україна у понеділок імпортує 24,8 тисячі МВт-годин електрики
На 10 червня запланований обсяг імпорту електроенергії в Україну становить 24,8 тис. МВт-год., експорт не здійснюється.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Фейсбуці.
«Імпорт: протягом доби з Румунії, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 24 799 МВт-год., з максимальною потужністю в окремі години до 1 457 МВт. Експорт: не відбувається і не передбачається», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 9 червня для підтримки збалансованої роботи енергосистеми з 11:41 до 15:41 обмежувалась робота об'єктів ВДЕ. При цьому з 21:00 до 22:00 Україна застосовувала аварійну допомогу з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини.
Як повідомлялося, в усіх регіонах України в понеділок, 10 червня, із 16:00 до 22:00 обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії для промислових і побутових споживачів.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.