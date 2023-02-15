Україна торік наростила імпорт азотних добрив через падіння виробництва майже вп'ятеро — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна торік наростила імпорт азотних добрив через падіння виробництва майже вп'ятеро

Аграрний ринок
32
За підсумками 2022 року Україна виробила 1,13 млн тонн азотних добрив — це в 4,6 раза менше порівняно з 5,2 млн тонн у 2021 році.
Про це повідомляє Мінагрополітики.
За словами керівника аналітичного проєкту «Інфоіндустрія» Дмитра Гордейчука, до війни в Україні на постійній основі працювали три заводи: «Рівнеазот», «Сєвєродонецьке Об’єднання Азот» і черкаський «Азот». Також діяв Дніпроазот, але з деякими інтервалами.
Обсяг власного виробництва перевищував імпорт, йдеться про понад 70%.
«Всього в 2021 році було імпортовано 1,4 млн тонн азотних добрив, тоді як загальне виробництво, за даними Держкомстату, перевищило 5,2 млн тонн», — зазначив Гордейчук.
Однак, за його словами, з початком війни працюючими залишилися тільки два заводи — «Рівнеазот» та черкаський «Азот».
Лише один місяць змогло попрацювати «Сєвєродонецькє Об’єднання Азот». «Звичайно, такі зміни суттєво змінили статистику у гіршу сторону: у підсумку всього за 2022 рік вдалося виробити лише 1,13 млн тонн азотних добрив та імпортовано 4,3 млн тонн», — сказав керівник аналітичного проєкту «Інфоіндустрія».
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.