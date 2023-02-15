Україна торік наростила імпорт азотних добрив через падіння виробництва майже вп'ятеро — Finance.ua

Україна торік наростила імпорт азотних добрив через падіння виробництва майже вп'ятеро Сьогодні 20:35 — Аграрний ринок

За підсумками 2022 року Україна виробила 1,13 млн тонн азотних добрив — це в 4,6 раза менше порівняно з 5,2 млн тонн у 2021 році.

Про це повідомляє Мінагрополітики.

За словами керівника аналітичного проєкту «Інфоіндустрія» Дмитра Гордейчука, до війни в Україні на постійній основі працювали три заводи: «Рівнеазот», «Сєвєродонецьке Об’єднання Азот» і черкаський «Азот». Також діяв Дніпроазот, але з деякими інтервалами.

Обсяг власного виробництва перевищував імпорт, йдеться про понад 70%.

«Всього в 2021 році було імпортовано 1,4 млн тонн азотних добрив, тоді як загальне виробництво, за даними Держкомстату, перевищило 5,2 млн тонн», — зазначив Гордейчук.

Однак, за його словами, з початком війни працюючими залишилися тільки два заводи — «Рівнеазот» та черкаський «Азот».

Лише один місяць змогло попрацювати «Сєвєродонецькє Об’єднання Азот». «Звичайно, такі зміни суттєво змінили статистику у гіршу сторону: у підсумку всього за 2022 рік вдалося виробити лише 1,13 млн тонн азотних добрив та імпортовано 4,3 млн тонн», — сказав керівник аналітичного проєкту «Інфоіндустрія».

Економічна Правда За матеріалами:

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