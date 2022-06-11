Україна технічно готова приєднатися до європейської Конвенції про спільний транзит — Finance.ua

Україна технічно готова приєднатися до європейської Конвенції про спільний транзит

Вчора 20:34 — Казна та Політика

Україна технічно повністю готова приєднатися до європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Про це повідомляє Держмитслужба.

Україна завершила останній етап тестування — міжнародне тестування національного застосунку NCTS, і таким чином технічно повністю готова приєднатися до європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Такого висновку дійшли учасники зустрічі щодо завершення міжнародного тестування, яка відбулася 8 червня 2022 року. В зустрічі взяли участь представники Держмитслужби, Генерального директорату з питань оподаткування та Митного союзу Європейської комісії (DG TAXUD) та митних адміністрацій Австрії, Бельгії, Болгарії, Північної Македонії та Румунії, які допомагали Україні тестувати національний застосунок NCTS.

«Це надзвичайно важливий результат для України. Європейська сторона надає принципового значення тестуванню перед приєднанням до міжнародної транзитної системи, оскільки Конвенція об’єднує 36 країн. Ми кажемо: якщо в одній країні виникає проблема, то вона стає проблемою для всіх інших країн. Тому мета тестів — переконатися, що Україна може взаємодіяти з іншими доменами, що українська система покриває всі транзитні сценарії і що система працює в усіх країнах однаково», — зазначив міжнародний експерт EU4PFM з питань митниці Вітяніс Алішаускас.

Наступним кроком у просуванні України до вступу до Конвенції про процедуру спільного транзиту має бути оціночна місія DG TAXUD.

Як відомо, у вересні 2021 в Україні завершено формування нормативно-правової бази, необхідної для запровадження усього функціоналу, передбаченого режимом спільного транзиту, а також створення технічних можливостей для його застосування, та підготовку персоналу. Нині в Україні триває етап національного застосування NCTS. Міжнародне застосування режиму спільного транзиту, як очікується, може розпочатись уже в 2022 році.

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