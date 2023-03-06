Україна та Польща погодили спрощення транзиту зерна — Finance.ua

Україна та Польща погодили спрощення транзиту зерна Сьогодні 21:27 — Казна та Політика

Україна та Польща запровадять нові процедури транзиту українського зерна. Зміни покликані спростити перевезення агропродукції через кордон, пише usm

Віцепрем’єр, міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик зустрівся з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським, повідомляє RMF24.

За словами Ковальчика, зустріч стосувалася транспортування українських зернових через польську територію.

«Ми дійшли висновків, які, з одного боку, спростять транспортування через кордон, а з іншого боку, дадуть повне відчуття продовольчої безпеки в країні», — сказав міністр сільського господарства Польщі.

Він запевнив, що всі продукти, які перевозяться з України до Польщі, і надалі підлягатимуть дуже суворому фітосанітарному контролю.

«Ми хочемо, щоб польські харчові продукти, а також корми, були повністю захищені», — заявив він.

Ковальчик також анонсував нові процедури для транзиту українського зерна через Польщу. «Ми також хочемо запровадити гарантії, але без необхідності повного фітосанітарного контролю, для продуктів, які будуть перевозитися з України транзитом. Тут ми домовилися про два шляхи в залежності від виду транспорту», — зазначив міністр.

Як пояснив Ковальчик, у випадку залізничних перевезень перевізник буде зобов’язаний убезпечити, опломбувати вагони до моменту перевантаження. Перевірки здійснюватиме Національна податкова адміністрація. Також вимагатиметься «дуже чітке зазначення місця призначення» вантажу. Ковальчик додав, що аналогічні процедури застосують й до колісного транспорту.

За його словами, очікується, що нові рішення дозволять покращити прикордонне оформлення транзиту зерна.

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