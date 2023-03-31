Україна та Польща навесні можуть відновити лінію, яка з’єднає енергосистеми — Finance.ua
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Україна та Польща навесні можуть відновити лінію, яка з’єднає енергосистеми

Енергетика
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Енергоатом заявив, що після виконання оператором Укренерго своїх зобов’язань, лінію електропередачі між Україною та Польщею, яка не працювала з 1991 року, можна буде знову запустити.
Про це повідомила пресслужба Енергоатома.
Повітряна лінія електропередачі через Польщу з’єднає українську та європейську енергосистеми. Вона працювала ще за СРСР, але після розпаду була виведена з експлуатації та з 1991 року не працювала.
Наразі на майданчику вже змонтовано частину необхідного обладнання, а відповідні підрозділи Енергоатома проводять роботи, які передують пусконалагоджувальним.
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«Тож щойно свою частину зобов’язань виконає і НЕК „Укренерго“, лінію можна буде вводити в експлуатацію. За оцінками фахівців, роботи НЕК може закінчити в квітні», — кажуть в Енергоатомі.
Як зазначив очільник компанії Петро Котін, запуск лінії електропередачі зміцнить зв’язок України з європейською енергосистемою, а в перспективі дозволить України експортувати й імпортувати електроенергію до країн ЄС.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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