Україна та Північна Македонія домовились про розширення зони вільної торгівлі — Finance.ua

Україна та Північна Македонія домовились про розширення зони вільної торгівлі Вчора 16:33

Україна та Північна Македонія оновили Угоду про зону вільної торгівлі, що сприятиме здешевленню сировини та лібералізує аграрні тарифи.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram

У межах візиту до Чехії для участі у першій сесії Європейської політичної спільноти глава Кабміну зустрівся з прем’єр-міністром Північної Македонії Дімітаром Ковачевським.

Під час зустрічі сторони підписали оновлений додаток до Угоди про вільну торгівлю, що інтегрує ринки України та Північної Македонії з ринками ЄС, Туреччини, Молдови, Грузії, Норвегії, Швейцарії та Ізраїлю через спільну систему правил походження ПанЄвроМед.

Премʼєр зазначив, що угода сприятиме зменшенню цін на македонські товари, які є сировиною для переробних підприємств.

«Це є головною перевагою для промисловості України. Адже тепер українські виробники можуть використовувати компоненти, вироблені в Північній Македонії, для продукції, яка продаватиметься в ЄС», — пояснив Шмигаль.

Крім цього, угода лібералізує аграрні тарифи — Україна отримає доступ на ринок продукції тваринного походження та готової продукції, що сприятиме нарощуванню експорту українських сільгосптоварів.

Економічна Правда За матеріалами:

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