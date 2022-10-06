Україна та Північна Македонія домовились про розширення зони вільної торгівлі — Finance.ua
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Україна та Північна Македонія домовились про розширення зони вільної торгівлі

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Україна та Північна Македонія оновили Угоду про зону вільної торгівлі, що сприятиме здешевленню сировини та лібералізує аграрні тарифи.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.
У межах візиту до Чехії для участі у першій сесії Європейської політичної спільноти глава Кабміну зустрівся з прем’єр-міністром Північної Македонії Дімітаром Ковачевським.
Під час зустрічі сторони підписали оновлений додаток до Угоди про вільну торгівлю, що інтегрує ринки України та Північної Македонії з ринками ЄС, Туреччини, Молдови, Грузії, Норвегії, Швейцарії та Ізраїлю через спільну систему правил походження ПанЄвроМед.
Премʼєр зазначив, що угода сприятиме зменшенню цін на македонські товари, які є сировиною для переробних підприємств.
«Це є головною перевагою для промисловості України. Адже тепер українські виробники можуть використовувати компоненти, вироблені в Північній Македонії, для продукції, яка продаватиметься в ЄС», — пояснив Шмигаль.
Крім цього, угода лібералізує аграрні тарифи — Україна отримає доступ на ринок продукції тваринного походження та готової продукції, що сприятиме нарощуванню експорту українських сільгосптоварів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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