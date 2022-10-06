Україна та Північна Македонія домовились про розширення зони вільної торгівлі — Finance.ua

Україна та Північна Македонія домовились про розширення зони вільної торгівлі
Україна та Північна Македонія оновили Угоду про зону вільної торгівлі, що сприятиме здешевленню сировини та лібералізує аграрні тарифи.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.
У межах візиту до Чехії для участі у першій сесії Європейської політичної спільноти глава Кабміну зустрівся з прем’єр-міністром Північної Македонії Дімітаром Ковачевським.
Під час зустрічі сторони підписали оновлений додаток до Угоди про вільну торгівлю, що інтегрує ринки України та Північної Македонії з ринками ЄС, Туреччини, Молдови, Грузії, Норвегії, Швейцарії та Ізраїлю через спільну систему правил походження ПанЄвроМед.
Премʼєр зазначив, що угода сприятиме зменшенню цін на македонські товари, які є сировиною для переробних підприємств.
«Це є головною перевагою для промисловості України. Адже тепер українські виробники можуть використовувати компоненти, вироблені в Північній Македонії, для продукції, яка продаватиметься в ЄС», — пояснив Шмигаль.
Крім цього, угода лібералізує аграрні тарифи — Україна отримає доступ на ринок продукції тваринного походження та готової продукції, що сприятиме нарощуванню експорту українських сільгосптоварів.
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