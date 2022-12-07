Україна та Молдова планують побудувати автомобільний міст через Дністер — Finance.ua
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Україна та Молдова планують побудувати автомобільний міст через Дністер

Казна та Політика
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Україна та Молдова планують побудувати автомобільний міст через Дністер
Україна та Молдова планують побудувати автомобільний міст через Дністер, Фото: kmu.gov.ua
До середини 2023 року Україна та Молдова укладуть угоду про будівництво автомобільного мосту через Дністер.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі із прем’єркою Молдови Наталією Гавріліце.
Україна та Молдова будуть продовжувати знімати адміністративні та процедурні бар’єри для вільнішого руху людей і товарів між двома країнами.
Очікується, що до середини 2023 року буде укладена угода про будівництво автомобільного мосту через Дністер на спільному кордоні.
«Активізуємо формат діалогу в трикутнику Україна-Молдова-Румунія. Для цього в 2023 проведемо зустріч керівників урядів трьох держав. Створюємо двосторонню робочу групу для координації інтеграції України та Молдови до ЄС. Ми готові надати молдовським партнерам всебічну експертну підтримку, аби Молдова успішно виконала рекомендації Єврокомісії», — зазначив Шмигаль.
Крім того, Україна та Молдова домовилися співпрацювати в питаннях протиповітряної оборони, покращити прикордонний контроль та підтримувати співпрацю та діалог у питаннях миру й безпеки в Придністровському районі Республіки Молдова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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